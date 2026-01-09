Cold Wave Alert: कड़ाके की ठंड में खुद को कैसे रखें हेल्दी? जानिए इन आसान उपायों के बारे में, छू नहीं पाएगी सर्दी

Health Tips for Cold Wave: भारत में शीत लहर के दौरान सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक ठंड न केवल सर्दी-जुकाम, बल्कि हृदय और श्वसन तंत्र पर भी दबाव डालती है। डॉक्टरों के अनुसार, इससे प्रभावित होने वालों में बुजुर्ग, बच्चे और कम इम्यूनिटी वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट से हाइपोथर्मिया, सांस लेने में दिक्कत और दिल पर दबाव जैसी कई खतरनाक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही, क्योंकि दिन छोटे और ठंडे हो जाते हैं, इससे अकेलापन भी महसूस होता है, जिससे डिप्रेशन या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण बढ़ जाते हैं।

इसलिए, शीतलहर के दौरान इन समस्याओं से बचने के लिए, इन जरूरी बातों का पालन करें:

शीतलहर के दौरान आपको क्या करना चाहिए?

शीतलहर के दौरान, सुनिश्चित करें कि आप आरामदायक महसूस करने के लिए पर्याप्त गर्म रहें। सिर्फ एक मोटी जैकेट या स्वेटर पहनने के बजाय लेयर में कपड़े पहनना जरूरी है। फ्लीस जैसी गर्म चीजें पहनना न भूलें, और जब भी आप बाहर निकलें, तो खुद को टोपी और दस्तानों से ढक लें।

डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पिएं। पानी के अलावा, नियमित रूप से हर्बल चाय या सूप जैसे गर्म पेय पिएं, जो न सिर्फ हाइड्रेटिंग होते हैं बल्कि गर्मी भी देते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादा चाय या कॉफी न पिएं, क्योंकि कैफीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

रोजाना व्यायाम और वर्कआउट जरूर करें। घर के अंदर शारीरिक गतिविधि करें जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ट्रेडमिल, स्टेशनरी बाइक, या स्किपिंग और सीढ़ियां चढ़ना। बहुत ज्यादा ठंड में, यह ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने और शरीर में गर्मी पैदा करने में मदद करता है।

सुनिश्चित करें कि आपका घर ठीक से गर्म और हवादार हो। सुरक्षित हीटिंग तरीकों का इस्तेमाल करें, और अगर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि कमरे में पर्याप्त नमी हो।

अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, तो फ्रॉस्टबाइट के लक्षणों पर नज़र रखें जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, कान के निचले हिस्से और नाक की नोक पर सुन्नपन और सफेद या पीलापन। फ्रॉस्टबाइट से प्रभावित हिस्सों को गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, पानी में डालें (पानी का तापमान शरीर के अप्रभावित हिस्सों के लिए छूने में आरामदायक होना चाहिए)।

शीतलहर में क्या न करें

बाहर कम समय बिताएं, खासकर जब तापमान सबसे कम हो। अगर आपको काम के लिए बाहर जाना है, तो गर्म जगहों पर बार-बार ब्रेक जरूर लें।

डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको हाइपोथर्मिया के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे लगातार कंपकंपी, भ्रम, लड़खड़ाती हुई बोली, या सुन्नपन, और तुरंत मेडिकल मदद लें।

ठंड के मौसम में खाना न छोड़ें, क्योंकि यह सर्दियों में पोषण देने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपकी एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। इसलिए, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए हमेशा संतुलित भोजन करें। हालांकि ड्रिंक से गर्म होना लुभावना लग सकता है, लेकिन शराब असल में आपके शरीर का तापमान कम कर सकती है और ठंड महसूस करने की आपकी क्षमता को खराब कर सकती है।

