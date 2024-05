Mango peel benefits: कैंसर रोधी गुणों सहित कई लाभों से भरपूर है आम का छिलका, जानें इसके 8 फायदे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 28, 2024 11:26 AM

Next

बेहतरीन स्वाद के अलावा यह फल अद्भुत पोषक तत्वों का भंडार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मियों के फलों का छिलका भी कैंसर रोधी गुणों सहित कई लाभों से भरपूर होता है?

Mango peel benefits: कैंसर रोधी गुणों सहित कई लाभों से भरपूर है आम का छिलका, जानें इसके 8 फायदे