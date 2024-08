पुणे में जीका के 7 और नए केस आए सामने, अब पॉजिटिव केस का आंकड़ा 73 पर जा पहुंचा

Highlights 7 नए मामला सामने आने से अब पॉजिटिव केस के मामले बढ़ गए इस बीच ये आंकड़ा 73 पर जा पहुंचा है इस बीच 4 बुजुर्ग लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई

नई दिल्ली: पुणे में बुधवार को सात से ज्यादा जीका के मामले दर्ज किए गए, इसके लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश को माना जा रहा है, जिससे जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बीच जो आंकड़ें सामने आए हैं, उसके तहत पुणे नगर निगम ने बताया कि अब तक कुल 73 लोगों रिपोर्ट की पॉजिटिव आ चुकी है, जब से यानी 20 जून से इससे जुड़ा पहला मामला सामने आया। गौरतलब है कि पहले से खराब स्वास्थ्य के कारण और फिर जीका की चपेट में आने से 4 बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वायरस से संक्रमित चार मरीजों की मौत हो गई है, लेकिन उनकी मौत का कारण पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं थीं, न कि जीका संक्रमण, उनकी उम्र 68 से 78 साल के बीच थी। संक्रमित लोगों में 26 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सौभाग्य से, उनमें से अधिकांश अच्छे स्वास्थ्य में हैं।

