Navratri 2025 Outfit Ideas: गरबा हो या डांडिया नाइट, नवरात्रि पर इस देसी फ्यूजन लुक में लगेंगी कमाल, यहां से ले आइडिया

Navratri 2025 Outfit Ideas: शारदीय नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की ड्रेसेस बहुत पसंद की जाती हैं। आरामदायक होने के साथ-साथ ये ड्रेस स्टाइलिश भी होनी चाहिए ताकि आप पूरे उत्साह और जोश के साथ नृत्य कर सकें।

डांडिया के लिए क्या पहनें

घाघरा चोली

क्लासिक घाघरा चोली डांडिया नाइट्स के लिए एक सदाबहार पसंदीदा है। यह पारंपरिक तीन-पीस पहनावा, जिसमें एक फ्लेयर्ड स्कर्ट, एक चोली (ब्लाउज) और एक दुपट्टा शामिल है, शान और आराम का मिश्रण प्रदान करता है। घाघरा चोली पर चटक रंग, बारीक कढ़ाई और मिरर वर्क आपके लुक में पारंपरिक शान का स्पर्श जोड़ते हैं।

लहंगा

जो लोग सहजता और स्टाइल के साथ डांस करना चाहते हैं, उनके लिए लहंगा सबसे अच्छा विकल्प है। लहंगा घाघरा चोली जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक आधुनिक ट्विस्ट होता है। इसमें आमतौर पर एक फ्लेयर्ड स्कर्ट और मैचिंग चोली शामिल होती है, लेकिन दुपट्टा वैकल्पिक है। लहंगे कई तरह के स्टाइल में आते हैं, साधारण और खूबसूरत से लेकर भारी-भरकम अलंकृत तक, जो इसे डांडिया नाइट्स के लिए एक बहुमुखी विकल्प बनाते हैं।

अनारकली सूट

अनारकली सूट शान और आराम का एहसास देते हैं, जो इन्हें डांडिया नाइट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। फिटेड चोली और फ्लेयर्ड बॉटम वाली ये लंबी, फ्लोई ड्रेसेज़ स्टाइल और आसानी से चलने का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं। अनारकली सूट कई रंगों और डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं, जिससे आपकी पसंद के अनुसार सूट ढूंढना आसान हो जाता है।

शरारा सूट

शरारा सूट अपने फ्लेयर्ड पैंट के लिए जाने जाते हैं जो आपके पहनावे में एक नाटकीयता का स्पर्श जोड़ते हैं। इन आउटफिट्स में आमतौर पर फ्लेयर्ड पैंट के साथ एक छोटा कुर्ता और मैचिंग दुपट्टा होता है। शरारा सूट का अनोखा आकार उन्हें डांडिया नाइट्स के लिए एक विशिष्ट विकल्प बनाता है।

चनिया चोली

चनिया चोली डांडिया नाइट्स के लिए एक पारंपरिक विकल्प है, खासकर अगर आप गुजराती संस्कृति को पूरी तरह से अपनाना चाहती हैं। इन तीन-पीस परिधानों में एक रंगीन फ्लेयर्ड स्कर्ट, मैचिंग चोली और एक कंट्रास्टिंग दुपट्टा शामिल है। विस्तृत मिरर वर्क और जीवंत पैटर्न चनिया चोली को एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं।

पलाज़ो सूट

जो लोग पारंपरिक पहनावे में समकालीन बदलाव पसंद करते हैं, उनके लिए पलाज़ो सूट एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन सूटों में चौड़े पैरों वाली पैंट और कुर्ता-स्टाइल टॉप पहना जाता है। पलाज़ो सूट विभिन्न कट और डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं, जिससे आप अलग-अलग स्टाइल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये एक पारंपरिक स्पर्श बनाए रखते हुए आराम और गतिशीलता प्रदान करते हैं।

साड़ी

अगर आपको साड़ी का कालातीत लालित्य पसंद है, तो आप इसे डांडिया नाइट में भी पहन सकती हैं। चटक प्रिंट या कढ़ाई वाली हल्की और आसानी से पहनने वाली साड़ियाँ चुनें। लुक को पूरा करने के लिए चूड़ियों और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ एक्सेसरीज़ पहनना न भूलें।

पुरुषों के लिए बेस्ट ऑप्शन

यह पारंपरिक गुजराती पुरुषों की पोशाक है, लेकिन आजकल लड़कियां भी इसे पहन रही हैं। यह ऊपर एक छोटी, टाइट जैकेट की तरह होती है, जिसमें फ्रिल्स और कढ़ाई होती है। इसे एक लंबी, फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ पहना जाता है।

केडिया आमतौर पर सफेद या चमकीले रंगों में होते हैं और उन पर रंगीन कढ़ाई और मिरर वर्क होता है। आप केडिया को एक प्लेन स्कर्ट या यहां तक कि एक धोती पैंट के साथ भी पहन सकती हैं, जो इसे एक फ्यूजन लुक देगा।

ड्रेस के साथ एक्सेसरीज़ और मेकअप:

ज्वेलरी: पारंपरिक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जैसे कि झुमके, चूड़ियां, कमरबंद, और नोज पिन (nose pin) पहनें।

हेयरस्टाइल: बन, खुले बाल, या फिर चोटी बनाएं।

फुटवियर: डांस करने में आरामदायक फ्लैट फुटवियर जैसे कि सैंडल या जूतियां पहनें।

मेकअप: अपने मेकअप को हल्का और प्राकृतिक रखें। बोल्ड लिपस्टिक और डार्क आईलाइनर चुनें।

बता दें कि गरबा और डांडिया बहुत ऊर्जा वाला डांस है, इसलिए कॉटन जैसे सांस लेने योग्य फैब्रिक चुनें। ड्रेस की फिटिंग ढीली नहीं होनी चाहिए, ताकि डांस करते समय वह परेशानी न दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ड्रेस चुनें जिसमें आप सबसे ज्यादा आरामदायक और आत्मविश्वासी महसूस करें।

Web Title: Navratri 2025 Outfit Ideas Garba or Dandiya night you will look amazing in this desi fusion look on Navratri take ideas from here