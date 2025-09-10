Noida News: कार और स्कूटी की भयंकर टक्कर, स्कूटी सवार महिला की मौत, 2 घायल
Noida News: चंदन सिंह और उनके पोते को मेट्रो अस्पताल और दिव्या को कैलाश अस्पताल ले जाया गया
Noida News: नोएडा में एक कार के स्कूटी को टक्कर मारने की घटना में दोपहिया वाहन पर एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना मंगलवार को थाना सेक्टर-24 क्षेत्र में प्रकाश अस्पताल के अंडरपास के पास उस समय हुई जब गाजियाबाद निवासी चंदन सिंह, अपनी बहू दिव्या और पोते के साथ स्कूटी से कहीं जा रहे थे तभी एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।
पुलिस ने बताया कि कार को एक महिला चला रही थी। थाना प्रभारी विद्युत गोयल ने बताया कि हादसे में स्कूटी सवार तीनों लोग घायल हो गए।
चंदन सिंह और उनके पोते को मेट्रो अस्पताल और दिव्या को कैलाश अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान दिव्या की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।