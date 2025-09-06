कौन हैं अश्विनी कुमार, एक ज्योतिषी, जिन्होंने मुंबई को उड़ाने की दी थी धमकी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

आरोपी की पहचान बिहार के पटना निवासी ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। वह नोएडा के सेक्टर 79 में रहते हैं। कुमार ने खुद को एक पाकिस्तान स्थित जिहादी समूह का सदस्य होने का भी दावा किया और यह भी आरोप लगाया कि 14 आतंकवादी मुंबई में घुस आए हैं।

कौन हैं अश्विनी कुमार, एक ज्योतिषी, जिन्होंने मुंबई को उड़ाने की दी थी धमकी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

कौन हैं अश्विनी कुमार, एक ज्योतिषी, जिन्होंने मुंबई को उड़ाने की दी थी धमकी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

मुंबई: अनंत चतुर्दशी पर मानव बम और 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटकों से मुंबई को उड़ाने की धमकी मिलने के 24 घंटे के भीतर, शहर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी 51 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के एक 51 वर्षीय व्यक्ति को अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन के अंतिम दिन, जो 6 सितंबर को पड़ती है, पर मुंबई को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह धमकी गुरुवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई थी।

अश्विनी कुमार कौन हैं?

अश्विनी कुमार पेशे से ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार हैं, और स्नातकोत्तर हैं। वे पाटलिपुत्र, पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता सुरेश कुमार शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जबकि उनकी माँ प्रभावती गृहिणी हैं। उनका परिवार पिछले पाँच सालों से नोएडा के सेक्टर 79 में साथ रह रहा है। कुमार की एक पत्नी अर्चना भी है जो उनसे अलग रहती हैं।

अश्विनी कुमार ने धमकी क्यों भेजी?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, 2023 में, कुमार को उनके दोस्त फिरोज द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक वित्तीय विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराने के बाद तीन महीने की जेल हुई थी। पुलिस के अनुसार, कुमार ने कथित तौर पर फिरोज के नाम का इस्तेमाल करके उन्हें आतंकवाद के एक मामले में फँसाने की कोशिश में हालिया धमकी भरा संदेश भेजा था।

कुमार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए)(बी), 351(2), 351(3) और 351(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सात मोबाइल फोन, तीन सिम कार्ड, छह मेमोरी कार्ड होल्डर, एक बाहरी सिम स्लॉट, दो डिजिटल कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं।

