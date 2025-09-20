आईआईटी-खड़गपुर में क्या हो रहा?, जनवरी से सितंबर 2025 में 5 छात्रों ने दी जान
जनवरी से अब तक संस्थान में कुल पांच छात्र फांसी लगाकर अपनी जान दे चुके हैं। ऐसी पिछली घटना 18 जुलाई को हुई थी।
कोलकाताः आईआईटी-खड़गपुर में शनिवार को एक शोधकर्ता का शव उसके छात्रावास के कमरे की छत से लटका हुआ पाया गया। संस्थान में इस वर्ष आत्महत्या का यह पांचवां संदिग्ध मामला है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची निवासी हर्षकुमार पांडे (27) अपराह्न करीब दो बजे बीआर आंबेडकर हॉल स्थित अपने कमरे में मृत पाया गया। उन्होंने बताया कि पांडे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा था। आईआईटी-खड़गपुर के एक प्रवक्ता ने बताया, "उसके माता-पिता फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पार रहे थे और उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।
इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उसका शव छत से लटका हुआ मिला।" इसके साथ ही जनवरी से अब तक संस्थान में कुल पांच छात्र फांसी लगाकर अपनी जान दे चुके हैं। ऐसी पिछली घटना 18 जुलाई को हुई थी,
जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष का छात्र रीतम मंडल को राजेंद्र प्रसाद हॉल स्थित उसके छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया था। इनके अलावा 21 जुलाई को एक छात्र की गले में टैबलेट फंसने के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश का रहने वाला चंद्रदीप पवार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष का छात्र था।