West Bengal Rape: पूर्वी बर्दवान में किशोरी के साथ गैंगरेप, 4 नाबालिगों सहित 6 गिरफ्तार

West Bengal Rape: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में एक किशोरी के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

West Bengal Rape:पश्चिम बंगाल के ईस्ट बर्दवान में एक किशोरी के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। जहां लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 70(2) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 6 और 10 के तहत केस दर्ज किया गया है।

ईस्ट बर्दवान जिले के पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने पीड़ित के परिवार की शिकायत के आधार पर की गई तेजी से कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा, "यह मामला बहुत सेंसिटिव है क्योंकि एक नाबालिग के साथ छह लोगों ने यौन उत्पीड़न किया था। चारों में से नाबालिग हैं।" हमें पूरी जांच ध्यान से करनी है, और पीड़ित के परिवार की शिकायत के आधार पर छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर कल (शुक्रवार) कोर्ट में पेश किया गया। ऑफिसर ने कहा, "मामले में आगे की जांच जारी है।" 

पुलिस के मुताबिक, POCSO कोर्ट ने दो आरोपियों को दस दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। चारों नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटर दूर के रिश्तेदार के रोल की भी जांच कर रहे हैं, और अगर जांच में ज़रूरत पड़ी तो उससे पूछताछ की जा सकती है।

पुलिस के मुताबिक, यह चौंकाने वाली घटना तब हुई जब टीनएज लड़की पिछले सोमवार रात करीब 9:30 बजे अपने एक दूर के रिश्तेदार के साथ घर से बाहर गई थी। दो आरोपियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, और वे उन्हें ज़बरदस्ती घसीटकर बांस के झुरमुट में ले गए। पता चला है कि जब लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ, तो चारों नाबालिग आरोपी वहीं मौजूद थे। 

आरोपियों ने लड़की के साथ आए उसके रिश्तेदार को धमकाया और उसे मौके से जाने के लिए कहा। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद, आरोपियों ने पीड़िता को यह भी चेतावनी दी कि वह अपने परिवार को इस बारे में न बताए। कुछ दिनों बाद, नाबालिग को परेशान हालत में देखकर परिवार को शक हुआ। जब उन्होंने उससे करीब से पूछताछ की, तो उसने पूरी घटना बताई। गुरुवार को, एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई गई। पुलिस स्टेशन में सभी छह आरोपियों के नाम बताए गए। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनमें से दो को कोर्ट में पेश किया।

