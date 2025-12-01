पति से अलग होकर महिला छात्रावास में रह रही थी पत्नी, मिलने के बहाने से हॉस्टल गया और कहासुनी के बाद दरांती से काटा, शव के साथ सेल्फी ले व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 1, 2025 16:44 IST2025-12-01T16:44:01+5:302025-12-01T16:44:52+5:30
तमिलनाडुः अधिकारी ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक आरोपी (32) छात्रावास में ही रहा और रविवार को उसे हिरासत में ले लिया गया।
कोयंबटूरः तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने अपने से अलग होकर महिला छात्रावास में रह रही पत्नी की कथित तौर पर हत्या करके उसके शव के साथ सेल्फी लेकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस घटना के बाद महिला निजी छात्रावास में रह रहीं अन्य युवतियां स्तब्ध रह गईं और इससे राजनीतिक आक्रोश भी भड़क उठा तथा विपक्षी दलों ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए।
यहां एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक आरोपी (32) छात्रावास में ही रहा और रविवार को उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय महिला कोयंबटूर की एक निजी फर्म में काम करती थी और अपने पति से अलग होने के बाद एक निजी महिला छात्रावास में रह रही थी।
वह दक्षिणी तिरुनेलवेली जिले के मेलापलायम के पास थारुवई की रहने वाली थी। पुलिस ने बताया कि उसका पति एस. बालामुरुगन रविवार दोपहर को उससे मिलने के बहाने उसके छात्रावास गया और बाद में कहासुनी के बाद दरांती से उसकी हत्या कर दी।
अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपी ने पत्नी के शव के साथ अपनी सेल्फी ली और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया तथा दावा किया कि पत्नी ने उसे धोखा दिया है। आरोपी के साथ विवाद के कारण महिला ने अपने दोनों बच्चों को कोयंबटूर में अपनी मां की देखरेख में छोड़ दिया और खुद एक छात्रावास में रहने लगी थी। रथिनापुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।