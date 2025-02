Watch: लखनऊ की शादी में तेंदुआ घुसा?, परेशान मेहमान छत से कूदा, घंटों कार में छिपे रहे दूल्हा-दुल्हन, देखें वीडियो

Highlights आखिरकार वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। दूल्हा-दुल्हन को भी जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर भागना पड़ा। लखनऊ में एक शादी समारोह में तेंदुए के प्रवेश का समाचार चिंताजनक है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में एक विवाह समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ वहां घुस आया और दूल्हा-दुल्हन घंटों अपनी अपनी कार में फंसे रहे, आखिरकार वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण हुआ है, जिसके कारण जंगलों में मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है।

#WATCH | Lucknow, UP | A leopard entered a wedding ceremony at MM Lawn on Budheshwar Ring Road in the Para police station area in Lucknow at around 11.40 pm yesterday. The forest department rescued the leopard after four hours.



