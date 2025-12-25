70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बस चला रहा था, ट्रक को आता देख?, चालक ने कहा- नियंत्रित करने की कोशिश की, नाकाम, बाद क्या हुआ और मुझे कैसे बाहर निकाला गया, नहीं पता, वीडियो

हिरियूर के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने एक निजी लक्जरी स्लीपर बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में आग लग गई और कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।

Highlightsदुर्घटना में बस चालक रफीक घायल हो गया जिसका इलाज हो रहा है।ट्रक को देखकर उसने अपने वाहन को नियंत्रित करने की कोशिश की।ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर के दूसरी ओर से सामने आया और टकरा गया।

चित्रदुर्गः कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बुधवार देर रात एक ट्रक के बस से टकराने की घटना पर बस चालक ने बताया कि विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक को देखकर उसने अपने वाहन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात करीब दो बजे हिरियूर के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने एक निजी लक्जरी स्लीपर बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में आग लग गई और कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बस चालक रफीक घायल हो गया जिसका इलाज हो रहा है।

उसने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर के दूसरी ओर से सामने आया और टकरा गया। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। उस समय मैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चला रहा था। मैंने सामने से वाहन को आते देखा। मुझे केवल इतना याद है कि ट्रक बस से टकराया, उसके बाद क्या हुआ और मुझे कैसे बाहर निकाला गया, यह मुझे नहीं पता।’’

बस चालक ने कहा, ‘‘सामने से वाहन को आते देख मैंने बस को नियंत्रित करने की कोशिश की। मेरी बस बगल से जा रहे एक अन्य वाहन से भी छू गई थी। मुझे नहीं पता वह कौन सा वाहन था लेकिन मैं नियंत्रण नहीं कर सका।’’ बस के खलासी मोहम्मद सादिक को हादसे में मामूली चोट आई है और उनका भी इलाज हो रहा है।

सादिक ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बस से बाहर जा गिरे। उन्होंने कहा, ‘‘सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। मैं बस के अगले हिस्से में था और हादसे के समय सो रहा था। टक्कर के प्रभाव से बस का शीशा टूट गया और मैं बाहर जा गिरा।’’

