Fire: तमिलनाडु टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, विरुदुनगर पटाखा कारखाना, परवाणू दवा फैक्टरी और सिलीगुड़ी बिधान बाजार में आग ही आग?, लाखों का सामान स्वाहा...

Highlights दमकल की सात गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। घटना सुबह करीब छह बजे परिसर में स्थित एक रसायन गोदाम में हुई। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

नई दिल्लीः तमिलनाडु में शनिवार तड़के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की इलेक्ट्रानिक उपकरण फैक्टरी के रासायनिक पदार्थों के गोदाम में आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। होसुर और आसपास के जिलों से दमकल की सात गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। होसुर के वरिष्ठ अग्निशमन एवं बचाव सेवा अधिकारी ने बताया, “यह घटना सुबह करीब छह बजे परिसर में स्थित एक रसायन गोदाम में हुई। दमकल की सात गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली।” टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि कर्मचारी सुरक्षित हैं और अधिकारी घटना का कारण पता लगाने में जुटे हैं।

News just in: Fire broke out at Tata Electronics Private Limited (TEPL) facility near Hosur in Krishnagiri district of Tamil Nadu on Saturday morning.



It is believed to have started in the mobile phone accessories painting unit of the company located in Uddanapalli, near… https://t.co/TFGjU4iOW9pic.twitter.com/8tJvjl0t0J — Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) September 28, 2024

VIDEO | Tamil Nadu: A major fire breaks out at a Tata manufacturing unit in Hosur. More details are awaited.



(Source- Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/mTfUnh8VJH — Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2024

STORY | Fire breaks out at Tata Electronics factory in Tamil Nadu; none injured



READ: https://t.co/O3im0HgaaThttps://t.co/1OwYhFdoPr — Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2024

कंपनी ने एक बयान में कहा, “तमिलनाडु के होसुर में स्थित हमारे संयंत्र में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। संयंत्र में आपातकालीन स्थिति से निपटने संबंधी हमारे प्रोटोकॉल ने हमारे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और हम अपने कर्मचारियों व अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।”

Fire breaks out at Tata Electronics manufacturing unit in Tamil Nadu's Hosurhttps://t.co/qasszaY7lepic.twitter.com/AcVXBRMbwl — ChristinMathewPhilip (@ChristinMP_) September 28, 2024

❗️Major Fire at Tata Electronics Factory in Tamil Nadu



Saturday morning’s blaze at the facility near Hosur is currently being extinguished, with all staff reported to have been safely evacuated, management told local media.



The plant manufactures mobile phone components,… pic.twitter.com/hZJzKtpEsh — RT_India (@RT_India_news) September 28, 2024

तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले में पटाखा कारखाने में विस्फोट

तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले के सात्तूर में पटाखे बनाने वाले एक कारखाने में अचानक विस्फोट हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कारखाने में विस्फोट होने से वह गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया जहां पटाखे रखे हुए थे। उसने बताया कि सात्तूर और शिवकाशी से दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि कारखाने में विस्फोट होने से आस-पास स्थित कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए। उसने बताया कि आग पर काबू पाने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा।

#WATCH | Tamil Nadu | An explosion took place at a firecracker manufacturing factory in the Sattur area of Virudhunagar district. Fire team present at the spot: Fire and rescue department officials



More details awaited



(Source: Fire and Rescue Department officials) pic.twitter.com/hc5fSqkS6Y — ANI (@ANI) September 28, 2024

बंगाल: सिलीगुड़ी के बिधान बाजार में लगी आग

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित बिधान बाजार में शनिवार सुबह आग लग गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कपड़े की एक दुकान में सुबह करीब 10.30 बजे आग लगी थी जो जल्द ही आसपास की पांच दुकानों में फैल गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के परवाणू इलाके में एक दवा फैक्टरी में शनिवार सुबह आग लग गयी। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-2 में स्थित मोरपेन लैबोरेटरीज की फैक्टरी में लगी आग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग इमारत की निचली मंजिल पर लगी जो बाद में फैल गयी और श्रमिक अपनी जान बचाने के लिए भागे।

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय दमकल विभाग का दल घटनास्थल पर मौजूद है और उसने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह का अभी पता लगाया जा रहा है।

