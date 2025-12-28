रेस्तरां में बीएससी छात्रा की जन्मदिन पार्टी में दूसरे समुदाय के युवकों को देखकर भड़के हिंदू संगठन के लोग?, ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा
Bareilly: क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष शिवम को सूचना मिली कि दूसरा युवक वाकिफ फरार है तो पुलिस ने अभियान चलाकर उसे भी पकड़ लिया।
Bareilly: बरेली जिला मुख्यालय में एक रेस्तरां में बीएससी (नर्सिंग) की छात्रा की जन्मदिन पार्टी में दूसरे समुदाय के युवकों को देखकर कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना प्रेमनगर इलाके के ‘द डेन कैफे एंड रेस्तरां’ में शनिवार रात हुई, जहां बीएससी (नर्सिंग) प्रथम वर्ष की छात्रा ने अपनी जन्मदिन पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में करीब 10 लोग मौजूद थे, जिनमें छह लड़कियां और चार लड़के शामिल थे। चार लड़कों में से दो शान और वाकिफ मुस्लिम थे।
पुलिस ने बताया कि एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवकों की मौजूदगी को लेकर कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य रेस्तरां पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी की, युवकों पर ‘‘लव जिहाद’’ का आरोप लगाया और कथित तौर पर परिसर में घुसकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा तथा अन्य लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई।
शुरुआत में एक मुस्लिम युवक को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरा युवक मौके से भाग गया। प्रेमनगर थाना प्रभारी राजबली ने बताया कि छात्रा प्रेमनगर के एक छात्रावास में रहती है और एक निजी कॉलेज से बीएससी (नर्सिंग) की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘छात्रा ने अपने दोस्तों के लिए जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया था।
हमने प्रेमनगर में रहने वाली छात्रा की मौसी समेत उसके रिश्तेदारों को बुलाया है और पार्टी में मौजूद अन्य लोगों के परिजनों को भी सूचित किया गया।’’ पुलिस ने पहले शान और कैफे के कर्मचारी शैलेंद्र गंगवार के खिलाफ शांति भंग करने के लिए निवारक धाराओं के तहत चालान तैयार किया।
बाद में, जब क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष शिवम को सूचना मिली कि दूसरा युवक वाकिफ फरार है तो पुलिस ने अभियान चलाकर उसे भी पकड़ लिया। शिवम ने कहा, ‘‘शान व वाकिफ और कैफे के कर्मचारी समेत तीन लोगों के खिलाफ रविवार को शांति भंग से संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर चालान किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।