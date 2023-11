WATCH: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बस स्टैंड पर हुआ हादसा, ड्राइवर ने अचानक यात्रियों पर चढ़ाई बस, 3 की मौत

Highlights आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के बस स्टैंड में हुआ हादसा ड्राइवर ने बस कुछ लोगों पर बस चढ़ा दी इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के पंडित नेहरू बस स्टैंड पर खड़ी बस ने स्पीड बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए तीन लोगों को कुचल दिया। इसके बाद तीनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। यह वाक्या विजयवाड़ा का बताया जा रहा है।

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सभी यात्रियों की तरह वे भी बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से बस ड्राइवर ने रफ्तार भरते हुए गाड़ी चला दी और उसके कारण बस स्टैंड पर बैठे तीन लोगों के ऊपर बस जा चढ़ी। फिर क्या था, अब खबर है कि तीनों की ही मृत्यु हो गई है।

#WATCH | Andhra Pradesh: Three people were killed after being run over by an Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC) bus at Pandit Nehru Bus Station in Vijayawada yesterday.



