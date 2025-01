WATCH Andheri Fire: 'स्काई पैन' इमारत की 11वीं मंजिल पर आग, 75 वर्षीय बुजुर्ग राहुल मिश्रा की मौत, एक घायल

Highlights 75 वर्षीय राहुल मिश्रा के रूप में हुई है, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के वास्तविक कारण की जांच की जा रही है।

WATCH Andheri Fire: मुंबई के अंधेरी इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में आग लग जाने से एक वरिष्ठ नागरिक की दम घुटने से मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग सोमवार रात 10 बजे 'ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स' स्थित 13 मंजिले 'स्काई पैन' इमारत की 11वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगी। उन्होंने बताया कि करीब चार घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद धुएं के कारण दो लोगों का दम घुट गया और उन्हें निकटवर्ती कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया।

A fire broke out in a ground plus 12 storey building at Andheri West around 10 pm today. Fire engines have been rushed to the site. pic.twitter.com/vYa5NMcfBz