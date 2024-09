Vidisha road accident: एसयूवी और ट्रक में टक्कर, 2 महिला और 2 पुरुष की मौत और 6 घायल, तीर्थयात्रा से लौट रहे थे 10 लोग

Highlights Vidisha road accident: घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। Vidisha road accident: सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है। Vidisha road accident: सरकार पीड़ितों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

Vidisha road accident: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शनिवार तड़के एक एसयूवी के ट्रक से टकराने से उसमें सवार राजस्थान के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना लातेरी थाना क्षेत्र में ब्यावरा-बीना राजमार्ग पर तड़के करीब चार बजे हुई। उन्होंने कहा, “राजस्थान के झालावाड़ से सात महिलाओं समेत 10 लोगों का एक समूह तीर्थयात्रा से लौट रहा था, तभी उनकी एसयूवी एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में दो महिलाओं और दो पुरुषों की मौत हो गई।”

VIDEO | Madhya Pradesh: At least four people were killed when the vehicle they were travelling in was rammed by a truck in #Vidisha earlier today. #MPNews#MadhyaPradeshNews



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/z7k0OzkF1p