VIDEO: ये कैसी सज़ा? नवविवाहित जोड़े को बैलों की तरह जुए से बांधकर खेत जोतने को किया गया मजबूर

Viral video: ओडिशा के रायगढ़ ज़िले में एक नवविवाहित जोड़े को सामाजिक रीति-रिवाजों के विरुद्ध शादी करने पर ग्रामीणों ने अमानवीय सज़ा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें बैलों की तरह एक जुए से बाँधकर खेत जोतने को मजबूर किया गया।

इस जोड़े ने हाल ही में सामुदायिक रीति-रिवाजों के विरुद्ध शादी की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुरुष महिला की बुआ का बेटा है - गाँव के पारंपरिक रीति-रिवाजों में यह रिश्ता वर्जित माना जाता है।

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि ग्रामीणों ने दम्पति को एक अस्थायी लकड़ी के जुए से बांध दिया - जिसका उपयोग आमतौर पर हल जोतने के लिए बैलों को जोतने के लिए किया जाता है - तथा उन्हें सबके सामने खेत में हल खींचने के लिए मजबूर किया।

#VIDEO | Villagers Object To Marriage, Couple Tied To Yoke Like Oxen, Made To Plough Field pic.twitter.com/KjFr4Q3cKq