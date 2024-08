Video: घर की कड़ाही में पिस्टल धो रही थी महिला, वीडियो देखकर पुलिस ने की जांच तो सामने आया चौंकाने वाला सच, अवैध पिस्तौल फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई

Highlights वायरल हुए फुटेज में महिला को ब्रश से पिस्तौल साफ करते हुए दिखाया गया मामला मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के महुआ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव का है हरकत में आई मध्यप्रदेश पुलिस ने अवैध पिस्तौल फैक्ट्री पर कार्रवाई की

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला द्वारा अवैध हथियार साफ करने का वीडियो सामने आने के बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि अवैध हथियार बनाने की एक पूरी फैक्ट्री ही संचालित हो रही थी। हरकत में आई मध्यप्रदेश पुलिस ने अवैध पिस्तौल फैक्ट्री पर कार्रवाई की।

क्या है मामला ( illegal pistol factory in the Morena, Madhya Pradesh)

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार मामला मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के महुआ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज में महिला को ब्रश से पिस्तौल साफ करते हुए दिखाया गया। यह वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा। इसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने और संदिग्धों की पहचान करने के बाद पुलिस ने शुक्रवार, 9 अगस्त रात 8 बजे संदिग्ध फैक्ट्री पर छापा मारा।

Video of woman washing pistols leads cops to illegal arms factory in #MadhyaPradesh's #Morena



Read more🔗https://t.co/mVeHYkQWYipic.twitter.com/Hgc4I3RfjG