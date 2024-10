VIDEO: नशे में धुत शराबी ने हैदराबाद पेट्रोल पंप पर लगाई आग, मची अफरा-तफरी, वाहन छोड़ भागे लोग

Viral Video: शनिवार शाम हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो नशे की हालत में था और उसने लाइटर जलाकर आग लगा दी। घटना शाम करीब 7 बजे हुई, जब आरोपी चिरान नशे की हालत में नचाराम इलाके में पेट्रोल पंप पर पहुंचा। उसके हाथ में सिगरेट लाइटर था। पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद एक कर्मचारी अरुण ने आरोपी से पूछा कि क्या वह लाइटर जलाने की योजना बना रहा है। फिर उसने चिरान को चुनौती दी और कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह लाइटर जला दे। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए आरोपी ने लाइटर जला दिया, जबकि कर्मचारी स्कूटर में ईंधन डाल रहा था - जिसके परिणामस्वरूप अचानक आग लग गई।

आग लगने के समय पेट्रोल पंप पर दो कर्मचारियों समेत करीब 10 से 11 लोग मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि आग के पास खड़ी एक महिला और एक बच्चा बाल-बाल बच गए। पेट्रोल पंप पर खड़े बाकी सभी लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अरुण को भी गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पर आग और विस्फोटकों से शरारत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि बिहार के रहने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

