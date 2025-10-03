VIDEO: वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर बवाल, पुजारी को धमकी देने का आरोप

Varanasi Hanuman Chalisa: वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद हुआ है, यहां कुछ लोग लाउडस्पीकर चलाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई।

Varanasi Hanuman Chalisa: वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद हुआ है, यहां कुछ लोग लाउडस्पीकर चलाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाया है की कुछ लोगों ने उन्हें घेरा और धमकी दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग पुजारी संग तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं।

