Highlights VIDEO: वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर बवाल, पुजारी को धमकी देने का आरोप

Varanasi Hanuman Chalisa: वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद हुआ है, यहां कुछ लोग लाउडस्पीकर चलाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाया है की कुछ लोगों ने उन्हें घेरा और धमकी दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग पुजारी संग तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं।

वाराणसी : हनुमान चालीसा का पाठ बजाने पर धमकी का आरोप



➡पुजारी ने लगाया धमकी, साउंड कम करने का आरोप

➡मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में है हनुमान मंदिर

➡मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताई थी आपत्ति

➡पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है- पुजारी

➡मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस… pic.twitter.com/fQwv9CcyCn — भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 3, 2025

वाराणसी के मदनपुरा इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ बजाने पर मंदिर के पुजारी को धमकियाँ मिलीं..

इलाके का इकलौता हिंदू मंदिर अब सहम कर खामोश है… और यही नज़ारा वहां-वहां देखने को मिलता है, जहां ये लोग संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं। pic.twitter.com/S7NyREtBrg — Ankit Rawal (@ankitrawal2811) October 3, 2025

