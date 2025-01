VIDEO: देहरादून में सड़क पर भयंकर लड़ाई, रोड रेज का वीडियो वायरल

Highlights VIDEO: देहरादून में सड़क पर भयंकर लड़ाई, रोड रेज का वीडियो वायरल

Dehradun Road Rage Video: उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, वीडियो में दोपहिया सवार और ऑटो ड्राईवर में जमकर लड़ाई चल रही होती है। तभी दोनों में से एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है और दूसरा उसे लात और थप्पड़ों से पीटने लगता है। नीचे गिरे व्यक्ति के सर पर लातों से मारते शख्स को कोई नहीं रोकता है। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं की लोग अपना आपा कैसे खोने लगे हैं। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @snehamordani नाम के यूजर ने शेयर किया है।

A recent road rage incident between a scooty rider and an auto driver in Dehradun has gone viral on social media, showing a heated verbal and physical altercation.



Road rage is a sign of growing impatience and disrespect.



We need stronger rules and a shift towards empathy, not… pic.twitter.com/NXTdKfxihH