Uttarakhand Road Accident: तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को कुचला, महिला और दो बच्चियों की मौत

Highlights उत्तराखंड के टिहरी जिले में घटित हुआ दर्दनाक हादसा इस घटना में महिला और उसकी दो भतीजी की गई जान जबकि, बेटी बुरी तरह से घायल हो गई है

Uttarakhand Road Accident: उत्तराखंड के टिहरी जिले में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला और दो नाबालिग लड़कियों को कुचल दिया। तीनों की हादसे में मौत हो गई है। यह पूरा हादसा मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी फुटेज आज मीडिया में सामने आ गई है। लेकिन, इस हादसे को जिसमने देखा, उसके होश ही उड़ गए।

टिहरी जिले में स्थित बौराड़ी नगर पालिका कार्यालय के समीप की सड़क पर टहल रहीं एक महिला, उसकी बेटी व दो भतीजियों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में महिला और उसकी दोनों भतीजियों की मौत हो गई, जबकि बेटी बुरी तरह से घायल हुई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक खंड विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है।

बीते सोमवार को यानी 24 जून को शाम 7:30 बजे बौराड़ी निवासी रविंद्र नेगी की पत्नी रीना नेगी (36) अपनी बेटी आराध्या और भतीजी अग्रिमा (10) व अन्विता (7) के साथ नगर पालिका कार्यालय के समीप सड़क पर टहल रही थीं। तभी जिला पंचायत कार्यालय की ओर एक तेज रफ्तार कार उन्हें कुचलती हुई आगे निकल गई। हादसे में रीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई।

