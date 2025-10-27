UP Rape: हॉस्पिटल में महिला मरीज से बलात्कार, सफाई कर्मचारी पर लगा आरोप

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 27, 2025 17:13 IST2025-10-27T17:08:31+5:302025-10-27T17:13:14+5:30

UP Rape: पुलिस ने बताया कि पीड़िता के जेठ का कोतवाली थाना क्षेत्र के उसी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

UP Rape: हॉस्पिटल में महिला मरीज से बलात्कार, सफाई कर्मचारी पर लगा आरोप

UP Rape: शाहजहांपुर जिले के एक अस्पताल में सोमवार को एक सफाई कर्मचारी ने 35 वर्षीय महिला मरीज से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी पीड़िता को यह कहकर एक स्थान पर ले गया कि वहां चिकित्सक मौजूद हैं और वहां उसने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के जेठ का कोतवाली थाना क्षेत्र के उसी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को पीड़िता पास की एक शराब की दुकान पर गई थी, जहां शराब पीने के बाद वह बेहोश हो गई।

उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को पीड़िता ने अस्पताल के सफाई कर्मचारी जयशंकर से कुछ मदद मांगी जिसके बाद जयशंकर उसे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ले गया और कहा कि वहां चिकित्सक मौजूद हैं।

उन्होंने बताया कि वहां आरोपी ने शौचालय में पीड़िता से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जयशंकर (25) को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। 

