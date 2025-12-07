UP News: एटा में शादी समारोह में फायरिंग, 2 नाबालिगों को लगी गोली; मौत

December 7, 2025

UP News: गोली चलने के कारणों और जिम्मेदार लोगों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

UP News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक शादी समारोह के दौरान गोली लगने से दो नाबालिग लड़कों की मौत हो गयी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नया गांव थानाक्षेत्र के उमई असदनगर गांव में शनिवार रात को एक विवाह समारोह के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गोलियां चलने से सोहेल (12) और शाहखद (17) गंभीर रूप से घायल हो गये।

पुलिस के मुताबिक, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शादी के दौरान डीजे बज रहा था और लोग नाच-गाने में व्यस्त थे लेकिन इस दौरान अचानक गोली चली। पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह मामला हर्ष फायरिंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है हालांकि गोली चलने के कारणों और जिम्मेदार लोगों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, जल्द ही गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

