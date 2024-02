Uttar Pradesh: गौरव महोत्सव में विस्फोट से 4 बच्चों की मौत, 3 पर एफआईआर दर्ज

Highlights बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान एक विस्फोट में चार बच्चों की मौत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक सहायता

Gaurav Mahotsav: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान एक विस्फोट में चार बच्चों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी एडीजी भानु भास्कर ने दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई है।

#UPDATE | Chitrakoot, UP: On the explosion at Bundelkhand Gaurav Mahotsav, ADG Zone Prayagraj Bhanu Bhaskar says, "Four people have died in the incident... An FIR has been registered against three people... Ex gratia of Rs. 5 lakhs would be given to the family of the deceased..."… https://t.co/Cm7srZzuxGpic.twitter.com/eYagCoXg67