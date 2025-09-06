UP News: हरदोई में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या, पीट-पीटकर किया ऐसा हाल; इलाज के दौरान तोड़ा दम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2025 10:39 IST2025-09-06T10:39:50+5:302025-09-06T10:39:57+5:30
UP News: गांव के ही मुसफ्फर उर्फ गबदू, शेरअली, नसीम और नन्ही लाठी-डंडों से लैस होकर उनके घर में घुस आए और आलिया को बुरी तरह पीटा।
UP News: हरदोई जिले में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद एक महिला की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी गई, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मामला सुरसा थाना क्षेत्र के गांव सथरा का है जहां बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। उसने बताया कि गांव के कुछ दबंगों ने रहिमनी उर्फ आलिया (40) को कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट दिया।
#हरदोई – सुरसा थाना क्षेत्र के सथरा गांव में बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। गांव के कुछ लोगों ने रहिमनी उर्फ आलिया को लाठी-डंडों से पीट दिया, जिससे इलाज के दौरान लखनऊ के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतका के पति रज्जाक के अनुसार बच्चों के झगड़े के बाद गांव के मुसफ्फर उर्फ… pic.twitter.com/WpdXecvzVj— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) September 5, 2025
गंभीर रूप से घायल आलिया को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति रज्जाक ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार सुबह उनके बच्चे गली में खेल रहे थे, तभी मुसब्बर के बच्चों से उनका झगड़ा हो गया जिसके बाद गांव के ही मुसफ्फर उर्फ गबदू, शेरअली, नसीम और नन्ही लाठी-डंडों से लैस होकर उनके घर में घुस आए और आलिया को बुरी तरह पीटा।
रज्जाक ने बताया कि महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) अंकित मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।