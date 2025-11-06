UP Crime: यूपी के बाराबंकी में दो बहनों ने पांच लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप
By रुस्तम राणा | Updated: November 6, 2025 16:39 IST2025-11-06T16:39:32+5:302025-11-06T16:39:32+5:30
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गांव के रास्ते को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दो बहनों ने पांच लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। यह घटना 3 नवंबर को बाराबंकी जिले के असंद्रा पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। गांव के रास्ते के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई।
झड़प के बाद, एक महिला पुलिस के पास गई और आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान उसके और उसकी बहन के साथ गैंगरेप हुआ। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचने के बाद, 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें पांच लोगों पर गैंगरेप का आरोप है।
रेप के आरोपियों की पहचान मायाराम, उसके भाई रामपाल, और मायाराम के बेटों जसकरण, बलकरण और चंगू के रूप में हुई है। सिटी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) आलोक मणि त्रिपाठी ने कहा, "दोनों पक्षों के बीच गांव के रास्ते को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। शुरू में, एक पक्ष ने एक जवान महिला पर हमला किया, और जब दूसरे पक्ष ने उसकी चीखें सुनीं, तो उन्होंने हमला करने वालों को पीटकर बदला लिया। इसके बाद, गैंगरेप के आरोप सामने आए।"
उन्होंने आगे बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिए गए हैं और जांच चल रही है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, दोनों महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आगे की जांच जारी है।