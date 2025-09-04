UP Accident Video: तेज रफ्तार ऑटो ने खड़ी लॉरी को मारी टक्कर, सड़क पर गिरे यात्री; ड्राइवर की मौके पर ही मौत

UP Accident Video:उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक तेज़ रफ़्तार ऑटो सड़क किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गया। यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुर्घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है।

वीडियो में दिख रहा है कि एक तेज़ रफ़्तार ऑटो ने लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ऑटो में बैठे यात्री बाहर गिर गए। बताया जा रहा है कि इस टक्कर में ऑटो चालक की मौत हो गई।

यात्रियों को चोटें आईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और लॉरी से टकरा गया। घटना के बाद आस-पास की दुकानों में मौजूद लोग मौके पर पहुँचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बरेली पुलिस ने घटना पर प्रतिक्रिया दी। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी गई है।

पिछले महीने मुंबई के नेरुल में हुई एक और घटना में, एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने एक 27 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना 22 अगस्त को नेरुल के टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र में हुई। मृतक की पहचान मुंब्रा के कौसा निवासी राहील अतीक रहमान कारवेलकर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह सुबह करीब 11 बजे एलिक्सिर फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और एक सीएनजी पेट्रोल पंप के पास अपने एक्टिवा स्कूटर पर सवार था, तभी एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।

