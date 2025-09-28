UP: बलिया में दो समुदायों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की मौत, दूसरे पक्ष के चार लोग गिरफ्तार
September 28, 2025
UP News: बलिया जिले के मनियर कस्बे में दो समुदायों के दो पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मनियर थाना क्षेत्र के उत्तर टोला वार्ड नंबर-14 में शनिवार शाम दो समुदायों से संबंधित लोगों के बीच हुए विवाद और मारपीट में मोहर्रम हासमी (40) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मनियर थाना प्रभारी कौशल पाठक ने बताया कि मृतक के भाई अरमान की तहरीर पर रजनीश, मनीष, लल्लन और मंजू देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत शनिवार रात मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि चारों को रविवार को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इससे पहले, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मोहर्रम हासमी नशे की हालत में अपनी मां के प्रति अपशब्द कह रहा था, जिसे सुनकर पड़ोसी भ्रमित हो गए कि वह उनकी मां को अपशब्द कह रहा है।
इसी गलतफहमी से विवाद शुरू हुआ जो मारपीट में बदल गया। इसी दौरान मोहर्रम को सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।