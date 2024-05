फोन से इतना प्यार कि पति की जान की दुश्मन बनी पत्नी, लगाया बिजली का करंट, बचाने आए बेटे को भी नहीं बख्शा

मैनपुरी: 33 वर्षीय महिला ने पहले अपने पति को बेहोश किया और उसे बिस्तर से बांध दिया। वह उसे पीटने लगी और बिजली का झटका देने लगी।