देखें वीडियो: केवल 20 रुपए के लिए दुकानदार ने की युवक की जमकर पिटाई, मार खाए शख्स ने ट्रेन के सामने आकर दे दी जान

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को ट्रेन के सामने आकर जान देते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि केवल 20 रुपए के लिए शुरू हुए झगड़े के बाद शख्स ने खुदकुशी कर ली है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के इटावा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक को खुदकुशी करते हुए देखा जा रहा है। दावा है कि किसी दुकानदार से उसकी काहा सुनी हुई थी जिसके बाद उन लोगों ने युवक की पिटाई की थी और इसके बाद उसने अपनी जान दे दी है।

वीडियो में यह देखा गया है अचानक एक युवक पटरी पर आकर खड़ा हो जाता है और ऐसे में सामने से एक ट्रेन आती जो उसे टक्कर मार देती है। मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस 48 सेकेंड के वीडियो में यह देखने को मिला है कि इटावा के एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आने की सूचना हुई है जिसे सुनती ही लोग अपने-अपने जगह पर खड़े है। इस बीच ज्यों ही ट्रेन के आने का समय होता है, एक युवक पटरी पर आता है और अपनी बाहें खोलकर खड़ा हो जाता है।

In UP's Etawah, a disturbing video of a man identified as Salim, 35, emerging from a crowd near railway tracks and dying by suicide has surfaced. It is being alleged that victim was beaten up duing a monetary dispute of Rs 20 at a shop when he took the extreme step. pic.twitter.com/V8kruFmhuQ