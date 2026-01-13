UP Crime: लड़की के परिवार ने गांववालों के सामने बेटी और उसके पति का गला काटा, चोरी-छुपे शादी करने की दी सज़ा

एटा: एक 19 साल की लड़की और उसके 23 साल के पति को, जो पिछले महीने घर से भागकर मंदिर में शादी कर चुके थे, घर वापस बुलाया गया और बेरहमी से पीटा गया, फिर लड़की के परिवार वालों ने उनका गला काट दिया, जबकि आस-पास खड़े लोग इस खौफनाक अपराध को देखकर हैरान रह गए।

यह डबल मर्डर रविवार शाम को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जैथरा पुलिस स्टेशन के तहत गढ़िया सुहागपुर गांव में हुआ। महिला के परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ BNS की धारा 103(1) (हत्या) और 191 (दंगा) के तहत FIR दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि तीन आरोपियों, जिनमें महिला के पिता अशोक कुमार, 45; मां, विटोली देवी, 42; और बहन शिल्पी, 20 शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके भाई सतीश और जबर सिंह विकास फरार हैं।

एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला के पिता, अपने बेटों के साथ, इस डबल मर्डर में शामिल हैं।" पीड़ित शिवानी कुमारी और दीपक कुमार, जो प्रयागराज में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लोधी-राजपूत समुदाय के थे और एक ही इलाके में रहते थे।

वे पिछले तीन सालों से रिलेशनशिप में थे, और 11 दिसंबर को वे घर से भाग गए और महिला के माता-पिता की मर्जी के खिलाफ प्रयागराज के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।

शनिवार को, शिवानी अपने परिवार के बुलाने पर अपने मायके लौट आई। रविवार को शाम करीब 7 बजे, जब दीपक उससे मिलने आया, तो नए शादीशुदा जोड़े पर लाठियों और एक खुरपी से हमला किया गया, जबकि गांव वाले डर के मारे देखते रहे।

एक गांव वाले ने बताया, "जोड़े को पीटने के बाद, हमलावरों ने शिवानी का गला काट दिया। जब दीपक अपनी जान बचाने के लिए भागा, तो उसे पकड़ लिया गया और उसका भी गला काट दिया गया। फिर हमलावरों ने खून से लथपथ लाश को एक पड़ोसी के घर की छत पर फेंक दिया।"

पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शिवानी की मौत हो चुकी थी। दीपक की सांसें चल रही थीं, और उसे पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अपनी पुलिस शिकायत में, दीपक के पिता राधेश्याम, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ने कहा: "शिवानी के परिवार के सदस्यों ने डरे हुए गांव वालों के सामने मेरे बेटे और उसकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया।"

