UP Crime: 17 साल की लड़की को पहले किडनैप किया गया, फिर 25 दिनों में कई बार हुआ रेप

By रुस्तम राणा | Updated: December 13, 2025 20:49 IST2025-12-13T20:49:43+5:302025-12-13T20:49:43+5:30

आरोपी बाबूराम (21) ने 14 नवंबर को लड़की को किडनैप किया था। पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

UP Crime 17-year-old girl kidnapped, raped multiple times over 25 days | UP Crime: 17 साल की लड़की को पहले किडनैप किया गया, फिर 25 दिनों में कई बार हुआ रेप

UP Crime: 17 साल की लड़की को पहले किडनैप किया गया, फिर 25 दिनों में कई बार हुआ रेप

बलिया: पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां एक आदमी को 17 साल की लड़की को किडनैप करके मुंबई और पुणे ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जहां उसने करीब 25 दिनों तक उसके साथ कई बार रेप किया।

आरोपी बाबूराम (21) ने 14 नवंबर को लड़की को किडनैप किया था। पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

चितबड़ागांव स्टेशन ऑफिसर (SO) दिनेश पाठक ने बताया कि नाबालिग को पुलिस स्टेशन के इलाके से बचाया गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि बाबूराम ने उसे किडनैप किया था और उसे महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे ले गया था, जहां उसने उसके साथ रेप किया।

अधिकारी ने बताया कि उसके बयानों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता के तहत रेप से संबंधित धाराएं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधान मामले में जोड़े गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को धर्मपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

Web Title: UP Crime 17-year-old girl kidnapped, raped multiple times over 25 days

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :up crimeballia-pcयूपी क्राइमबलिया