UP: इटावा में चचेरी बहन की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला; मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

UP: पुलिस को मुखविर से सूचना मिली कि रीलू भागने की फिराक में नगला हरनाथ गांव के निकट जा रहा है।

UP: इटावा जिले के इकदिल थाना क्षेत्र में एक युवक ने सगे चाचा से विवाद के बाद घर में घुसकर नाबालिग चचेरी बहन की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मुरैथा गांव निवासी रीलू उर्फ पोलार्ड (22) और उसके चाचा के बीच एक सप्ताह पहले मारपीट हुई थी और चाचा ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिससे वह नाराज था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभय नारायण राय ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे पोलार्ड ने अपने चाचा के घर में घुसकर चचेरी बहन पल्लवी (16) की कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय पल्लवी अपनी मां सीमा देवी के साथ खाना बनाने मे मदद कर रही थी और पिता रघुराज घर से बाहर गये हुए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया।

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य एकत्रित किये। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र के बरेला गांव मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को मुखविर से सूचना मिली कि रीलू भागने की फिराक में नगला हरनाथ गांव के निकट जा रहा है।

उन्‍होंने बताया कि इस सूचना पर पुलिस और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीम ने घेराबंदी कर रीलू को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। 

