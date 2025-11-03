UP: पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी गिरफ्तार

UP: श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

UP: भदोही जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया की सुरयावा थाना क्षेत्र के चकजीत राय गांव के चौकीदार जयपाल गौतम की तहरीर पर इसी थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव के निवासी आकाश यादव नाम के युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत रविवार शाम को मामला दर्ज करने के बाद उसकी तलाश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि आकाश यादव पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।

