UP News: 25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, कुशीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 2, 2025 10:05 IST2025-11-02T10:04:35+5:302025-11-02T10:05:07+5:30
UP News:उन्होंने बताया कि पुलिस ने कुशवाहा के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और 900 रुपये नकद बरामद किये हैं।
UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में 25,000 रुपये के इनामी पशु तस्कर को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुदंन सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र में पशु तस्कर के मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने अहिरौली-बोदरवार मार्ग पुलिया के पास घेराबंदी की।
उन्होंने बताया कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने पुलिस पर गोलियां चला दीं। सिंह ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया।
उसकी पहचान पशु तस्कर राकेश कुशवाहा के रुप में की गई है और उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कुशवाहा के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और 900 रुपये नकद बरामद किये हैं।
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अभियुक्त राकेश कुशवाहा पर पशु तस्करी के आरोप में कई मुकदमे दर्ज हैं और उस पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।