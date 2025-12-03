बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को रोज सलामी ठोक दे रहे हैं बेखौफ अपराधी, अररिया में दिनदहाड़े स्कूल जा रही एक शिक्षिका को गोली मार कर दी हत्या

December 3, 2025

पटना: बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी अपराधियों का हौसला काफी बढा हुआ दिख रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के ऐलान के बावजूद अपराधी नये गृह मंत्री को आए दिन सलामी ठोक दे रहे हैं। इसी कड़ी में अररिया जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बुधवार सुबह स्कूल जा रही एक शिक्षिका की अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी 28 वर्षीय शिवानी कुमारी के रूप में हुई है, जो हाल ही में खाबदा कन्हैली मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हुई थीं।

यह वारदात सुबह करीब 8:30 बजे उस समय हुई जब शिवानी अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थीं। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें गोली मारी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद शिवानी कुमारी जमीन पर गिर पड़ीं। खेत में काम कर रहे चश्मदीद किसान सुधीर यादव ने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और शिक्षिका को सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, घटनास्थल से अररिया सदर अस्पताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर होने के कारण, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

शिवानी कुमारी नरपतगंज में किराए के मकान में रहती थीं और कुछ ही महीने पहले उनकी नियुक्ति इस स्कूल में हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षिका की कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। इस गंभीर हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। 

अररिया एसपी अंजनी कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कटहल बारी विद्यालय की यह शिक्षिका फारबिसगंज में रह रही थी और रोजाना स्कूल आती-जाती थी। एसपी ने कहा कि खवदा पंचायत में मंदिर के पास बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गहनता से जांच कर रही है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

