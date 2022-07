Umesh Kolhe murder case: मास्टरमाइंड इरफान के इशारे पर उमेश कोल्हे की हत्या, नागपुर से अरेस्ट, अब तक 7 हिरासत में

Highlights नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उस कारण यह घटना हुई। एनआईए टीम केमिस्ट की हत्या मामले की जांच के सिलसिले में अमरावती शहर पहुंची। केमिस्ट उमेश प्रह्लादराव कोल्हे (54) की हत्या 21 जून को कर दी गयी थी।

नागपुरः उमेश कोल्हे हत्याकांड में नागपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड इरफान को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस निरीक्षक नीलिमा अराज ने कहा कि हत्या की घटना से जुड़े सातवें आरोपी को पुलिस ने नागपुर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया है।

अमरावती DCP ने कहा कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में हमने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन पर IPC की धारा 302, 120B, और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्होंने(उमेश कोल्हे) नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उस कारण यह घटना हुई।

Umesh Kolhe murder case | Amravati: Police have arrested the seventh accused related to the murder incident from Nagpur, Maharashtra: Nilima Araj, Police Inspector, City Kotwali PS, Amravati