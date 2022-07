कन्हैयालाल मर्डर: उदयपुर कांड के आरोपियों को भीड़ ने दबोचा, लोगों ने थप्पड़ों से पिटाई की, देखें वीडियो

Highlights बेकाबू भीड़ ने दबोच लिया और जमकर पीटा। आरोपियों के कोर्ट में जाने के बाद 5 घंटे तक दरवाजा बंद कर दिया गया। पुलिस गाड़ी पर चढ़ा रही थी उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से पिटाई कर दी।

उदयपुरः उदयपुर हत्याकांड को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो कन्हैयालाल के दरिंदों के लिए मौत की सज़ा की मांग कर रहे हैं। हत्या से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया है।

वहीं हत्यारों की कोर्ट में पेशी के दौरान बेकाबू भीड़ ने दबोच लिया और जमकर पीटा। वहां मौजूद पुलिस ने बामुश्किल उन्हे छुड़वाया। बता दें कि आरोपियों के कोर्ट में जाने के बाद 5 घंटे तक दरवाजा बंद कर दिया गया लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते चप्पल और डंडों से पिटाई हुई। जब पुलिस गाड़ी पर चढ़ा रही थी उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से पिटाई कर दी।

#WATCH | Udaipur murder incident: Accused attacked by an angry crowd of people while being escorted by police outside the premises of NIA court in Jaipur



All the four accused were sent to 10-day remand to NIA by the NIA court, today pic.twitter.com/1TRWRWO53Z