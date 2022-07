Udaipur incident: सातवें आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख अरेस्ट, दर्जी कन्हैयालाल हत्या मामले में एनआईए ने की कार्रवाई

Highlights कन्हैया लाल हत्याकांड में गिरफ्तार एक और आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया। 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर एनआईए को भेज दिया। आरोपी वसीम अली को यहां विशेष नामित अदालत में पेश किया।

उदयपुरः राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने सातवें व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने 31 साल के आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया। आरोपी एक मुख्य आरोपी रियाज अटारी का करीबी सहयोगी था।

मामले में अब तक कुल सात लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनआईए के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि शेख उर्फ बाबला को शनिवार शाम गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि शेख दो मुख्य आरोपियों में से एक रियाज अख्तरी का ‘‘करीबी आपराधिक सहयोगी’’ है और उसने दर्जी को मारने की साजिश में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

Udaipur beheading incident | NIA arrested 7th accused Farhad Mohammad Sheikh aged 31 yrs, yesterday. The accused was a close associate of one of the main accused Riyaz Attari: NIA