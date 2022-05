J&K: टीवी पत्रकार की हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के दो आंतकी मारे गए, 3 दिनों में 10 आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने किया ढेर

Highlights 35 वर्षीय कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन भट की हत्या करने वाले दोनों आतंकी लश्करे तैयबा से संबंधित थे मुठभेड़ स्थल से एक एके 56 राइफल, 4 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद हुई है पिछले दस घंटों के भीतर सुरक्षाबलों ने लश्करे तैयबा के चार आतंकवादियों को मार गिराया है

जम्मूः दस घंटों के भीतर सुरक्षाबलों ने कश्मीर घाटी में दो विभिन्न मुठभेड़ों में लश्करे तैयबा के चार आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में 35 वर्षीय कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन भट की हत्या करने वाले दो आतंकी भी शामिल हैं। पिछले तीन दिनों के भीतर सुरक्षाबलों ने कश्मीर घाटी में हुई विभिन्न मुठभेड़ों में 10 आतंकियों को मार गिराया। इनमें सात आतंकवादी लश्करे तैायबा जबकि तीन आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित थे।

आईजीपी कश्मीर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज शुक्रवार तड़के कश्मीर के सौरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें लश्करे तैयबा के दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। इन आतंकवादियों को ढेर करने से पहले आत्मसमर्पण करने का पूरा मौका दिया गया।

