Thane Murder: 2 चचेरे भाइयों पर तलवार और चाकू से हमला, दोनों की मौत; अज्ञात हमलावर फरार

Thane Murder:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भिवंडी तालुका थाने के निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे थाना क्षेत्र के खरदी गांव में हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों भाइयों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले की वजह का फिलहात पता नहीं चल सका है।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान खरदी गांव निवासी प्रफुल्ल तांगड़ी (42) और चेतन तांगड़ी (22) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

