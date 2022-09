Chit Fund Case: तृणमूल नेता और हलिसहर नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहनी पर एक्शन, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर, घर से मिले थे 80 लाख नकद

Highlights कोलकाता के न्यू टाउन में साहनी के घरों पर छापेमारी की। आवास से करीब 80 लाख रुपये नकद और उसके हलिसहर स्थित घर से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया। टीएमसी नेता राजू साहनी के घरों पर तलाशी अभियान चलाया और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए।

आसनसोलः पश्चिम बंगाल में आसनसोल कोर्ट ने टीएमसी नेता और हलिसहर नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहनी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साहनी को सीबीआई द्वारा आसनसोल अदालत में पेश किया गया था। राजू साहनी को सीबीआई ने चिटफंड मामले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने शुक्रवार को तृणमूल नेता और हलिसहर नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहनी को एक पोंजी योजना में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जिसने लोगों को लाखों रुपये ठगे है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने बर्धमान सन्मार्ग वेलफेयर ट्रस्ट पोंजी योजना की जांच के सिलसिले में शहर के बाहरी इलाके और कोलकाता के न्यू टाउन में साहनी के घरों पर छापेमारी की।

