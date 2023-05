Tihar jail: गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या, तीन सहायक अधीक्षक और चार वार्डर निलंबित

Highlights आरोपियों ने उस पर “92 बार” देसी हथियारों से वार किया। तमिलनाडु विशेष पुलिस जेल परिसर में सुरक्षा उपलब्ध कराती है। चार कैदियों द्वारा चाकू मारने के बाद ले जा रहे थे।

नई दिल्लीः दिल्ली कारागार विभाग ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के संबंध में तिहाड़ जेल के सात कर्मियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ताजपुरिया को कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी गोगी गिरोह के चार सदस्यों- दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेश और रियाज खान ने मंगलवार सुबह मार डाला था।

Seven prison staff suspended over fatal stabbing of Tillu Tajpuriya in Tihar jail: Officials

आरोपियों ने उस पर “92 बार” देसी हथियारों से वार किया। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने घटना की विभागीय जांच की। उन्होंने कहा, ‘‘रिपोर्ट शुक्रवार को मिली और नौ जेल कर्मियों की ओर से चूक पायी गयी है। उनमें से सात - तीन सहायक अधीक्षक और चार वार्डर को निलंबित कर दिया गया है।

#UPDATE | Gangster Tillu Tajpuriya murder | A total of 7 personnel of Tihar jail - including 3 Assistant Superintendents and 4 wardens - suspended and departmental inquiry initiated against 2 others. DG has spoken to the Commandant of the jawans of Tamil Nadu Special Police…