पहले महंगी बाइक ली और फिर लग्जरी कार की मांग, पिता-बेटे ने गुस्से में आकर एक-दूसरे पर धातु छड़ से हमला

तिरुवनंतपुरमः वंचियूर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि युवक के पिता ने हाल ही में अपने बेटे के लिए एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदी थी लेकिन उसका बेटा उससे संतुष्ट नहीं था और वह एक लग्जरी कार की मांग कर रहा था।

Highlightsयुवक के पिता पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।घर पर इस मुद्दे पर बहस हुई और बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया।जवाब में पिता ने धातु की छड़ से हमला किया।

तिरुवनंतपुरमः तिरुवनंतपुरम में एक युवक द्वारा लग्जरी कार की मांग को लेकर हुई बहस और हाथापाई के बाद उसके पिता ने बेटे के सिर पर धातु की छड़ से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना यहां उनके आवास पर हुई। पुलिस ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार दोपहर को वंचियूर के पास हुई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में घायल 28 वर्षीय बेटे को यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि युवक के पिता पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।

है और वह फिलहाल कहीं छिपा हुआ है। वंचियूर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि युवक के पिता ने हाल ही में अपने बेटे के लिए एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदी थी लेकिन उसका बेटा उससे संतुष्ट नहीं था और वह एक लग्जरी कार की मांग कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को उनके घर पर इस मुद्दे पर बहस हुई और बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया।

जिसके जवाब में पिता ने धातु की छड़ से हमला किया। पुलिस ने कहा कि पड़ोसियों और परिजनों के अनुसार बेटा बेरोजगार है और हमेशा महंगी चीजों की मांग करता था तथा मांग पूरी नही होने पर वह तुरंत ही गुस्सा हो जाता था। उन्होंने कहा, ‘‘पिता ने अपना फोन बंद कर दिया है और कहीं छिपा हुआ है। हमने जांच शुरू कर दी है और उसकी तलाश में जुटे हुए हैं।" 

