CRIME: चेन छीनकर भाग रहा चोर पकड़ा गया, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 3, 2025 20:07 IST2025-10-03T20:07:57+5:302025-10-03T20:07:57+5:30

Ambernath Railway Station: महाराष्ट्र के कल्याण स्थित अंबरनाथ रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक चोर एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर भागता है और पकड़ा जाता है।

Ambernath Railway Station: महाराष्ट्र के कल्याण स्थित अंबरनाथ रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक चोर एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर भागता है और पकड़ा जाता है। जैसे ही चोर भागने के लिए ट्रेन की पटरी पर कूदता है वो गिर जाता है जिसके बाद पीछे से GRP और RPF के जवान उसे दबोच लेते हैं और वापस प्लेटफॉर्म पर पटक देते हैं। जिसके बाद चोर की अच्छे से खातिरदारी की जाती है, फ़िल्मी अंदाज में पकड़े गए चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।


