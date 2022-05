माता-पिता से कहासुनी के बाद लड़की ने लगाई फांसी, लाश देख छोटी बहन ने पी ली फिनाइल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2022 09:11 AM

पुलिस ने बताया कि इसी साल कक्षा दसवीं की परीक्षा में शामिल हुई साक्षी तिवारी की शनिवार को अपने माता-पिता से कहासुनी हो गयी, जिसके बाद उसने फांसी लगरकर जान दे दी। उसे मृत देख स्तब्ध होकर उसकी छोटी बहन शिवांगी ने फिनाइल पी ली।

माता-पिता से कहासुनी के बाद लड़की ने लगाई फांसी, लाश देख छोटी बहन ने पी ली फिनाइल