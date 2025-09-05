वेश्यावृत्ति गिरोह चला रही 41 वर्षीय अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दास अरेस्ट, महिलाओं और युवती से कराती थी...
Thane:मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया, ‘‘टीम ने परिसरों पर छापा मारा और आरोपियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजे गए लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। हमने टीवी धारावाहिकों और बांग्ला सिनेमा में सक्रिय दो महिलाओं को भी बचाया।’’
Thane:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 41 वर्षीय एक अभिनेत्री को वेश्यावृत्ति गिरोह संचालित करने और अभिनय में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को इस अवैध धंधे में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने दो लोगों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा, जिन्होंने अनुष्का मोनी मोहन दास नाम की आरोपी से संपर्क किया। उसने कथित तौर पर इन ग्राहकों को बुधवार को मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर काशीमीरा स्थित एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया।
उन्होंने बताया कि दास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(3) (मानव तस्करी से संबंधित) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (पीआईटीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि बचाई गई महिलाओं को आश्रय गृह भेज दिया गया है। एसीपी बल्लाल ने कहा, ‘‘इस अपराध की तह तक जाने के लिए मामले की जांच की जा रही है तथा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं।’’