Thane News: शौहर के तलाक न देने पर बेगम ने रची साजिश, भाई संग मिलकर किया कत्ल; गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 5, 2025 13:11 IST2025-12-05T13:09:52+5:302025-12-05T13:11:02+5:30
Thane News: वे उसे शहापुर के पास एक जंगली इलाके में ले गए जहां उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।
Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपने पति की हत्या करने के आरोप में एक महिला और तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान तिपन्ना के रूप में की गयी है। उन्होंने बताया कि ठाणे ग्रामीण पुलिस ने हसीना महबूब शेख, उसके भाई फैयाज जाकिर हुसैन शेख (35) तथा दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि तिपन्ना के तलाक देने से इनकार करने पर इन्होंने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले के सिरुगुप्पा गांव के मूल निवासी तिपन्ना का अधजला एवं सड़ी अवस्था में शव 25 नवंबर को मुंबई नासिक राजमार्ग पर शहापुर के पास मिला था। पुलिस के अनुसार, तिपन्ना और हसीना के बीच कुछ घरेलू विवादों के कारण मतभेद थे और वे अलग-अलग रहते थे। उन्होंने बताया कि हसीना ने तलाक की मांग की थी जिसे तिपन्ना ने अस्वीकार कर दिया था।
शहापुर थाने के निरीक्षक मुकेश धागे ने बताया, हत्या का "मुख्य कारण तिपन्ना द्वारा आरोपी को तलाक देने से इनकार करना प्रतीत होता है, जिसके कारण उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से उसकी हत्या की योजना बनाई।" उन्होंने बताया कि हसीना का भाई ऑटोरिक्शा चालक है और हसीना के निर्देश पर 17 नवंबर को उसका भाई अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित व्यक्ति को घुमाने ले गया था, वे उसे शहापुर के पास एक जंगली इलाके में ले गए जहां उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।
जिसके बाद आरोपियों ने उसके शव को राजमार्ग के पास फेंकने से पहले जलाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने इस संबंध में धारा 103(1) (हत्या) और 238 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया था और जांच के बाद आरोपी की पहचान की। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान फैयाज ने कबूल किया कि हत्या उसकी बहन हसीना के कहने पर की गई थी।