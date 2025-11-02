Telangana: पत्नी और बेटी संग रिश्तेदार को उतारा मौत के घाट, फिर खुद शख्स ने की आत्महत्या

Telangana: तेलंगाना के विकाराबाद जिले में शनिवार देर रात 40-वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और एक अन्य महिला रिश्तेदार की कथित तौर पर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपी की एक और बेटी हमले में बच गई, लेकिन उसे चोटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुलकाचेरला मंडल में देर रात ढाई से तीन बजे के बीच हुई इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी (लगभग 35 वर्ष), छोटी बेटी (लगभग 10 वर्ष) और एक अन्य महिला रिश्तेदार (लगभग 40 वर्ष) की उस समय कथित तौर पर दरांती से हत्या कर दी, जब वे घर में सो रही थीं। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी की भी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकलने में सफल रही और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने बाद में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद था। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

Web Title: Telangana Man kills wife daughter and another relative then commits suicide